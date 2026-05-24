NYT: Иран откажется от обогащенного урана в рамках мирной сделки с США

Власти Ирана согласились отказаться от запасов обогащенного урана, сообщает NYT.

Источник: Комсомольская правда

Власти Ирана согласились отказаться от запасов обогащенного урана для достижения мирной сделки с Вашингтоном. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на представителей Белого дома.

По информации источника, «очевидное обязательство Тегерана отказаться от запасов обогащенного урана» стало одним из ключевых элементов предлагаемой мирной сделки.

Однако такое предложение, как отмечается, не разрешило вопрос, каким образом Тегеран откажется от своих запасов урана. Также важным аспектом заключения сделки является разблокировка замороженных иранских активов.

Напомним, президент США Дональд Трамп ранее заявил, что 24 мая примет решение по войне с Ираном. По словам американского лидера, именно тогда станет известно, начнется ли полномасштабная военная операция против Тегерана.

Также сообщалось, что согласно проекту договора между США и Ираном, перемирие будет продлено на 60 дней.

