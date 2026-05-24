Трамп после стрельбы у Белого дома поблагодарил «великолепную Секретную службу»

После стрельбы у Белого дома президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил благодарность «великолепной Секретной службе» и правоохранительным органам за их быструю реакцию и профессионализм. Соответствующий пост появился на его странице в социальной сети Truth Social.
Он также подчеркнул, что для всех будущих президентов важно создать в Вашингтоне «самое безопасное и надежное» место.
Трамп описал стрелка как человека, склонного к насилию и, «возможно, одержимого самым ценным сооружением страны».
— Стрелок скончался после перестрелки с агентами Секретной службы у ворот Белого дома. Это событие произошло спустя месяц после стрельбы на ужине для корреспондентов в Белом доме и показывает, насколько важно для всех будущих президентов создать в Вашингтоне, округ Колумбия, самое безопасное и надежное помещение подобного рода. Этого требует национальная безопасность нашей страны! — написал Трамп.
В ночь на воскресенье по московскому времени, 24 мая, неподалеку от Белого дома в Соединенных Штатах произошла стрельба.