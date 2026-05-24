Грозят раком и сердечными делами? Чем могут обернуться лекарства от изжоги

Медики предупреждают: лекарства от изжоги далеко не так безобидны, как кажутся. По мнениям специалистов, не все из которых подтверждены серьезными исследованиями, длительный и бесконтрольный приём ингибиторов протонной помпы (ИПП) может обернуться серьезными проблемами со здоровьем. Что думают по этому поводу практикующие врачи, в материале «АиФ-Волгоград».
ИПП: медики бьют тревогу.
Ингибиторы протонной помпы произвели в своё время революцию в лечении заболеваний, которые связаны с кислотой желудочного сока. Первый препарат такого рода появился в 1980 годах и стал «золотым стандартом» терапии язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, синдрома Золлингера—Эллисона и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ), которая кроме всего прочего может вызывать надрывный кашель.
И только в последние годы стали выдвигаться версии, что длительное и бесконтрольное применение того же омепразола может обернуться серьезными заболеваниями.
Так, китайские учёные, используя данные Британского биобанка пришли к выводу, что есть связь между приёмом ИПП и некоторыми заболеваниями почек. Российские медики изучали возможность влияния данных препаратов на развитие болезни Альцгеймера и деменции. А онкологи размышляли над тем, как велика вероятность, что их долговременный приём может вызвать рак желудка.
Жди слабости и судорог: что бывает при длительном применении ИПП.
Качественными клиническими испытаниями ни одно из этих опасений подтверждено не было. Однако практикующий волгоградский врач Алёна Парецкая предупреждает: при длительном приеме лекарств, которые применяются от изжоги, могут появиться слабость, судороги и проблемы с сердцем.
Медик уточняет: принимая ингибиторы протонной помпы больше полугода нужно быть готовым к ряду последствий.
«Дело в том, что длительный прием таких препаратов достоверно снижает уровень магния в организме. Из-за падения кислотности в желудке нарушается усвоение железа, витамина В12 и кальция», — поясняет доктор.
Дефицит кальция также усугубляется дефицитом магния. Если его не хватает, кальций начнёт откладываться в стенках сосудов, что приведет к повышению сердечно-сосудистых рисков.
«Усугубить ситуацию могут и другие препараты, которые вы принимаете параллельно. Так, диуретики усилят выведение магния почками, а метформин снизит уровень В12. Получается двойной удар по организму», — уточняет врач.
На фоне этих дефицитов могут появиться слабость и утомляемость, нарушение сна, нервозность и раздражительность, судороги в ногах, аритмии и остеопороз, головные боли и головокружения.
Если отмена невозможна: как не допустить осложнений.
Но бывают случаи, когда отказаться от ИПП невозможно. Подавляя кислотность, они создают условия для заживления эрозий и язв, устраняют изжогу и кислую отрыжку, а также боли в области, которая соответствует проекции желудка на переднюю брюшную стенку. Без этих лекарств невозможно применение нестероидных противовоспалительных препаратов, без которых не могут обходиться, в частности, страдающие ревматоидным артритом.
Как быть в таких ситуациях?
Алёна Парецкая советует: прежде всего, скорректируйте рацион. В меню нужно включить продукты, богатые магнием, железом и кальцием — орехи и зелень, бобовые, молочные продукты и мясо.
Что касается специальных препаратов, таких как магний, железо и витамины группы В, то их должен назначить врач после проведённых анализов.
«Самостоятельно, без анализов их лучше себе не назначать. И помните: здоровье — комплексная история. Принимая серьезные препараты длительное время, лучше держать руку на пульсе и вовремя проверять ключевые показатели», — убеждает медик.