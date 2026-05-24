Чем могут обернуться лекарства от изжоги

Но бывают случаи, когда отказаться от ИПП невозможно. Подавляя кислотность, они создают условия для заживления эрозий и язв, устраняют изжогу и кислую отрыжку, а также боли в области, которая соответствует проекции желудка на переднюю брюшную стенку. Без этих лекарств невозможно применение нестероидных противовоспалительных препаратов, без которых не могут обходиться, в частности, страдающие ревматоидным артритом.