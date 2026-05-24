Россиян предупредили о схемах мошенников перед Днем защиты детей

В России мошенники активизировались в преддверии Дня защиты детей. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД.
В ведомстве сообщили, что мошенники начали рассылать родителям фальшивые уведомления якобы от школы, предлагая за деньги «застраховать» ребенка для участия в праздничных мероприятиях.
По данным МВД, в период подготовки к праздничным мероприятиям мошеннические схемы все чаще направлены на родителей несовершеннолетних.
Ранее в МВД России предупредили, что в мае мошенники стали чаще устанавливать контакт с подростками под предлогом проблем со сдачей ЕГЭ или регистрацией на образовательных платформах.
