«Для мозга и полезных бактерий»: красноярцам напомнили о пользе капусты

Для выбора капусты нужно обратить внимание на сам кочан. Он должен быть плотным, ровным, без повреждений, чёрных точек и трещин. Листья от бледно- до ярко-зеленого цвета должны быть гладкими, упругими и плотно прилегать к кочану.