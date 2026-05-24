«Для мозга и полезных бактерий»: красноярцам напомнили о пользе капусты

Роспотребнадзор Красноярского края напомнил, какими полезными свойствами обладает капуста.

Этот овощ, по словам специалистов, улучшает работу мозга, способствует росту полезных бактерий в кишечнике, помогает сердечно-сосудистой системе, регулирует давление, снижает уровень плохого холестерина, нормализует работу печени и кислотность желудочного сока, а также укрепляет нервную систему.

«В капусте содержатся витамин С, который замедляет старение организма, усиливает выработку коллагена и помогает укрепить иммунитет. В 100 г овоща содержится 67% от суточной нормы витамина С. Витамин К нормализует обмен веществ, поддерживает работу печени и сохраняет здоровье костной ткани. Кремний улучшает состояние кожи, волос, ногтей, потовых желез, предотвращает истирание хрящевой ткани», — рассказали в пресс-службе.

Но чрезмерное употребление капусты может быть не очень полезно, так как может привести к вздутию живота.

Для выбора капусты нужно обратить внимание на сам кочан. Он должен быть плотным, ровным, без повреждений, чёрных точек и трещин. Листья от бледно- до ярко-зеленого цвета должны быть гладкими, упругими и плотно прилегать к кочану.

«Чем ярче оттенок, тем раньше был собран урожай. Кочерыжка должна быть без трещин, если она потемнела, значит, что овощ начал гнить изнутри. Прозрачная кочерыжка свидетельствует о том, что плод был переморожен», — пояснили специалисты.