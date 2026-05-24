Нижний Новгород: топ-20 достопримечательностей, что посмотреть и куда сходить

Нижний Новгород — один из красивейших городов России, основанный в 1221 году на берегах Волги и Оки. Его центр — это средневековая крепость и яркие барочные церкви, купеческие особняки и советский архитектурный авангард, музеи и современные арт-пространства.
За века Нижний превратился в постиндустриальный миллионник. Он идеален как для однодневного маршрута, так и для неспешного трех-пятидневного путешествия. Также подходит для семейного туризма и короткой поездки на выходные.
Мы подготовили путеводитель для туристов, направляющихся в этот прекрасный волжский город. В нем мы собрали информацию и ответы на самые популярные вопросы о Нижнем: что посмотреть за один день, куда сходить вечером или вместе с детьми.
Коротко о главном.
Главные достопримечательности Нижнего Новгорода: кремль, Стрелка, набережные, Канатная дорога, Чкаловская лестница, улицы Большая Покровская и Рождественская с одноименной церковью. Лучшие места для посещения в поездке на 1−3 дня: исторический центр, основные музеи (Горького, Сахарова, художественный, арт-пространства), Стрелка, Канатная дорога, парк «Швейцария».Лучшие туристические маршруты в городе сосредоточены в историческом центре. Они объединяют кремль, набережные, центральные улицы, храмы, Чкаловскую лестницу со спуском к Волге, Канатную дорогу на Бор и проходят через Стрелку. Лучшее время для летней поездки в Нижний — период с июня по сентябрь, а для зимней — с декабря по начало февраля.
Содержание:
Топ-20 достопримечательностей Нижнего Новгорода — и что там делатьЧто посмотреть в Нижнем Новгороде за 1−2−3 дняКуда сходить с детьмиКуда поехать из Нижнего НовгородаГде остановиться в Нижнем НовгородеКогда лучше ехать в Нижний НовгородКак добраться до Нижнего НовгородаОшибки туристовСоветы туристам Часто задаваемые вопросы Заключение.
Топ-20 достопримечательностей Нижнего Новгорода — и что там делать.
Начинать знакомство с Нижним стоит с кремля как исторического ядра, набережной Федоровского как лучшей смотровой площадки и Стрелки. Эти достопримечательности дают общее представление о городе.
1. Фуникулер: подняться на нем.
Фуникулер в Нижнем Новгороде. Вид на канатную дорогу у стен кремля. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС.
Фуникулер связывает Площадь Народного Единства (где памятник Минину и Пожарскому) с кремлем. За пару минут поездки вы окажетесь за стенами, не затрачивая усилий на подъем.
Фуникулер построили к Всероссийской выставке 1896 года, но в 1927 году закрыли. Восстановили в 2024 году.
Реконструкция не была буквальной. Например, раньше фуникулер работал на водной, теперь на электротяге. Но это не помешало ему стать не просто транспортным средством, а городской достопримечательностью. На его верхней площадке даже проводят церемонии бракосочетания.
2. Нижегородский кремль: обойти по стене и погулять внутри.
Нижегородский кремль — главная достопримечательность города. Второй по площади кремль России. Фото: iStock.
Каменный кремль в Нижнем построен в 1508—1515 годах итальянским архитектором Пьетро Франческа (Петром Фрязином) — мастером, который участвовал в строительстве Московского кремля. Поэтому кремли похожи.
Два километра стен соединяют 13 башен. За всю свою историю крепость не была взята ни разу. Это единственный кремль в России, где можно пройти по полному кругу боевого хода — открытой галерее вдоль стены. В пяти башнях действуют постоянные экспозиции с более чем двумя тысячами экспонатов.
Внутри — Михайло-Архангельский собор XVII века (где покоится прах Кузьмы Минина) и Центр современного искусства «Арсенал» (с 2020 года — филиал Пушкинского музея).
3. Нижегородский государственный художественный музей: увидеть малоизвестные работы известных художников.
Экспозиция древнерусского искусства в Нижегородском государственном художественном музее. Фото: Владимир Смирнов/ТАСС.
НГХМ — один из старейших художественных музеев Поволжья, основанный в 1896 году. Располагается в пяти зданиях, четыре из которых недалеко друг от друга и от кремля, а пятое — в пакгаузе на Стрелке. Самые богатые его собрания — произведения русского искусства и коллекция русского авангарда.
Русское искусство представлено древними иконами и шедеврами светских художников — прежде всего Левитана и Серова, для картин которых выделены особые залы. В корпусе русского авангарда — работы Кончаловского, Фалька, Кандинского, Малевича, Родченко, десятков других известнейших мастеров.
Среди экспонатов есть полотна, которые почти нигде больше не выставляются. Например, картина «Воззвание Минина» Константина Маковского, посвященная событиям Смутного времени XVII века, «Буря на море» Ивана Айвазовского, «Гадающая Светлана» Карла Брюллова и еще ряд произведений.
4. Усадьба Рукавишниковых: посмотреть на купеческую жизнь.
Главный дом усадьбы Рукавишниковых — здание Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника. Фото: Владимир Песня/РИА Новости.
Особняк на Верхне-Волжской набережной в стиле «академической эклектики», выстроенный в 1877 году по заказу нижегородского купца-миллионера Сергея Рукавишникова.
Внутри — парадная лестница из каррарского мрамора, дубовые панели с резьбой, потолочные росписи, витражи, изразцовые печи. Череда гостиных в стиле барокко и рококо завершается бальным залом, украшенным лепниной.
5. Городское трамвайное кольцо: насладиться поездкой.
Ретротрамвай на главной пешеходной улице Большой Покровской. Фото: Алексей Трефилов/wikipedia.org.
Трамвай в Нижнем остается полноценной частью городской жизни. Самый туристический — маршрут № 2. Он ездит по центру немного южнее кремля мимо основных музеев и храмов города (все в шаговой доступности от остановок либо видны из окон). Поездка занимает 40−50 минут.
По этому маршруту также ездит особый экскурсионный трамвай. Правда, там плата за проезд в двадцать раз выше, чем в обычном городском.
6. Музей-квартира Горького, литературный музей и «домик Каширина»: новый взгляд на классика.
Нижегородский Государственный музей А. М. Горького объединяет ключевые мемориальные объекты, связанные с жизнью писателя. Все они расположены как раз на маршруте «кольцевого» трамвая № 2 или близко к нему. Музей-квартира на улице Семашко в доме 19. Там писатель жил с 1902 по 1904 год. Сохранена обстановка, в которой Горький работал над пьесами «На дне» и «Дачники».Музей детства Горького, или «Домик Каширина» (Почтовый съезд, 21). Мемориальная усадьба деда Каширина, где прошли ранние годы Алеши Пешкова, описанные в повести «Детство».Литературный музей (ул. Минина, 26) в усадьбе Щелокова-Бурмистровой. Экспозиция охватывает весь нижегородский период жизни писателя.
7. Большая Покровская: гулять и любоваться архитектурой.
Здание Нижегородского театра драмы — памятник архитектуры 1896 года. Автор проекта — главный архитектор императорских театров В. А. Шретер. Фото: Владимир Песня/РИА Новости.
Большая Покровская — главная пешеходная улица Нижнего Новгорода. Она тянется на 2,2 километра от площади Минина и Пожарского до площади Лядова. Вдоль нее стоят купеческие особняки и доходные дома XIX-XX веков.
Среди исторических зданий выделяются Государственный банк в неорусском стиле, Городская дума с курантами, Драматический театр им. М. Горького. Вся улица уставлена бронзовыми скульптурами — «Городовой», «Фотограф», «Актриса», «Коза» — их поиск считается городским туристическим квестом.
8. Рождественская улица: погулять, пообедать и поужинать.
Строгановская церковь. Рождественская церковь, построенная на средства купцов Строгановых. Фото: iStock.
Рождественская — главная гастрономическая и вечерняя улица Нижнего Новгорода. Здесь сосредоточено большинство лучших ресторанов города, уютные бары, кофейни и арт-пространства. Улица мощеная, с историческими купеческими домами, тихая и атмосферная.
Именно сюда стоит прийти, если вы задаетесь вопросом, куда сходить вечером в Нижнем Новгороде.
Главная архитектурная жемчужина улицы — Строгановская церковь (храм Рождества Пресвятой Богородицы), построенная на средства промышленника Григория Строганова в начале XVIII века.
9. Набережная Федоровского: медленно прогуляться и проводить закат.
Скульптура Максима Горького на набережной Федоровского. Памятник установлен в 1972 году, скульптор — Иван Шмагун. Фото: iStock.
С набережной, которую называют «нижегородским балконом», одновременно видны Стрелка, Александро-Невский собор, стадион «Нижний Новгород» и бескрайние заволжские дали.
В ясную погоду горизонт отодвигается на несколько десятков километров. Ночью включается подсветка собора и Канавинского моста.
Памятник французскому писателю Жюлю Верну на набережной реки Оки. Скульптор Фаниль Валиуллин. Фото: Олег Золото/ТАСС.
Здесь же стоит памятник Максиму Горькому и единственный в России монумент Жюлю Верну: именно Окский откос писатель описал в романе «Михаил Строгов».
10. Александровский сад: поразмышлять и помедитировать.
Один из старейших общественных парков города. Он был создан Николаем I в 1835 году. Первый в городе парк в английском стиле, Александровский сад был призван облагородить застроенный берег Волги. Его назвали в честь супруги царя, но развивали и при СССР, причем ни разу не переименовывали.
Парк пришел в упадок в 1990-е и постепенно зарастал, пока в 2021 году не был возрожден. Восстановлены дорожки, сцена- «ракушка», другие общественные пространства, облагорожены посадки. Теперь Александровский сад стал полноценной культурной площадкой.
Здесь можно не только посетить концерт, но и просто погулять, чтобы сделать паузу в туристической суете.
11. Чкаловская лестница: спуститься вниз.
Чкаловская лестница — архитектурный символ Нижнего Новгорода. 560 ступеней, памятник монументального искусства, отличная обзорная площадка на Волгу и Стрелку. Фото: TRAVELARIUM/iStock.
Одна из самых известных лестниц в России. Ее 560 ступенек соединяют Верхне-Волжскую набережную с Нижне-Волжской, конструкция выполнена в форме восьмерки, «знака бесконечности», как говорят романтики. С площадок открывается отличный вид на Волгу.
Лестница была построена в 1943—1949 годах и посвящена победе в Сталинградской битве (изначально называлась «Сталинградской»). На верхней площадке установлен памятник летчику Валерию Чкалову, у подножия навечно «пришвартован» военный катер «Герой».
12. Канатная дорога: пролететь над Волгой.
Кабинка нижегородской канатной дороги через Волгу. Маршрут соединяет Нижний Новгород и город Бор. Фото: Владимир Песня/РИА Новости.
Нижегородская канатная дорога — единственная в России, проложенная через реку, и самая длинная канатная дорога над водой в Европе: ее протяженность 3661 метр. Путь занимает 12−13 минут в одну сторону. Кабинки рассчитаны на восемь человек, движутся на высоте до 82 метров.
Из окон открывается захватывающая панорама: Волга, Стрелка, исторический центр Нижнего. Канатная дорога соединяет Нижний Новгород с Бором — небольшим городом-спутником на другом берегу. Многие местные жители используют ее как обычный транспорт.
С учетом ожидания затраты времени достигают 30 минут.
13. Вознесенский Печерский монастырь: поклониться святыням.
Вознесенский Печерский монастырь в Нижнем Новгороде. Основан в 1328—1330 гг. святителем Дионисием. Фото: iStock.
Мужской монастырь на берегу Волги, основанный в XIV веке. Первые его насельники жили в выкопанных на берегу норах-пещерах, откуда и название. Это одна из старейших общежительных обителей Нижегородской земли, об истории которой подробно рассказывает местный музей.
Ансамбль монастыря, сложившийся в XVII веке, стоит на живописном откосе у самой реки. Здесь хранятся чтимые иконы, в том числе список чудотворной иконы Печерской Богоматери. Место тихое, намоленное и красивое — особенно если смотреть на монастырь с реки.
14. Волга: совершить прогулку по реке.
Волга в Нижнем Новгороде: речные трамваи и теплоходы от причалов Нижне-Волжской набережной. Фото: TRAVELARIUM/iStock.
Туристический сезон на реке открывается с середины мая и продолжается до середины сентября.
Теплоходы и речные трамваи отходят от причалов на Нижне-Волжской набережной. Можно выбрать часовую прогулку, тур выходного дня до ближайших городов или 15-минутную поездку на речном трамвае на Стрелку.
С воды хорошо видны Чкаловская лестница, кремль, набережные и место слияния Оки и Волги.
Кстати, купаться в черте города можно далеко не везде — в основном в маленьких и средних озерах, которых тут более десятка. Лучший пляж — на Гребном канале, за одноименной набережной, почти в самом центре Нижнего.
15. Стрелка: увидеть слияние Оки и Волги.
Стрелка — слияние Оки и Волги. Одна из главных природных достопримечательностей Нижнего Новгорода. Фото: iStock.
Стрелка — мыс, где воды двух великих рек встречаются и сливаются, но не смешиваются. Это заметно невооруженным глазом: Ока — грязновато-желтый, более светлый поток, а Волга — сине-черный поток, кажущийся более чистым.
Сегодня на Стрелке создано современное общественное пространство. Рядом — пакгаузы, переоборудованные в Культурный центр, где проходят грандиозные театральные представления, реплика Шуховской башни, историческое здание Ярмарочной водопроводной станции.
Доминанта мыса — собор Александра Невского, один из самых высоких православных храмов России (87 м, высота 27-этажного дома).
16. «Соцгород»: переместиться в СССР.
Соцгород в Автозаводском районе — советский градостроительный эксперимент 1930-х годов. Жилье на старте начали проектировать с предельным обобществлением быта — коммунальными кухнями, общими удобствами и красными уголками для отдыха и собраний.
Бытовой коммунизм провалился после заселения первых домов. В дальнейшем строились сталинки с обычными квартирами. Соцгород пытались развивать параллельно Горьковскому автозаводу как образцовый район будущего. Но поспевал он за ростом ГАЗа плохо.
Среди выдающихся построек советского времени — радиусный дом, серый и желтый бусыгинские кварталы, здание кинотеатра «Мир» (1937 год), станция «Счастливая» Детской железной дороги (1940 год).
17. Нижегородская ярмарка: сувениры, фотосессия и купеческая кухня.
Ярмарочный комплекс в Нижнем Новгороде. Крупная выставочная площадка России, где сочетаются историческая застройка XIX века и современные павильоны. Фото: iStock.
В XIX веке местная ярмарка была «карманом России», участвовала в формировании цен на мировом рынке. Сегодня это общественное пространство с музеем, где часто проводят федеральные и международные форумы.
Комплекс состоит из Главного ярмарочного дома с рестораном (XIX век), выставочных павильонов и площади с фонтаном, насыщенной арт-объектами. Здесь ярмарочные домики, инсталляция «канал Бетанкура» (памяти первого архитектора ярмарки), дровяная печь, декоративная башня.
С Ярмарочной площадью по красоте и благоустроенности соперничает местная детская площадка — с беседками и водяным кругом.
18. Музей истории ГАЗ: узнать об отечественном автопроме.
Музей истории ГАЗ в Нижнем Новгороде. Коллекция легендарных автомобилей: от первых грузовиков до современных моделей. Фото: Лапоть/wikipedia.org.
Музей был создан в 1965 году и постоянно пополнялся. Здесь выставлены автомобили Горьковского автозавода от легендарных «полуторок» до современных «Соболей» и «ГАЗелей».
После реконструкции в 2022 году музей стал мультимедийным. Поэтому сегодня с помощью «дополненной реальности» (VR) можно и побывать в цехах, и увидеть полуторку на ленинградской «Дороге жизни» в 1942-м.
Каждая машина в экспозиции — «Победа», «Волга», грузовик «ГАЗ», «Садко» и другие — как бы встроена в контекст времени, в которое она создавалась. Можно увидеть все этапы рождения автомобиля и даже, надев VR-шлем, «покататься» на симуляторе или принять участие в производстве.
19. Музей-квартира А. Д. Сахарова: другая сторона СССР.
Музей лауреата Нобелевской премии мира Андрея Сахарова создан в многоквартирном доме на проспекте Гагарина, 214. Там ученый прожил в ссылке с 1980 по 1986 год.
Обстановка квартиры аскетичная, даже нищенская. Но ее посещение хорошо дополняет поездку в Соцгород. Впрочем, здесь интересны не вещи, а документы (в том числе мультимедийные) и рассказы экскурсоводов.
У подъезда весь день торчала черная «Волга»: наблюдение за создателем водородной бомбы, а потом борцом за мир и права человека КГБ вело почти круглосуточно. При этом академик даже после ареста жены ухитрялся передавать свои заявления западным СМИ. Без интернета или его аналога.
Телефон в эту квартиру провели только прямо перед освобождением Сахарова из ссылки, для звонка Горбачева.
20. Парк «Швейцария»: гулять и кататься на колесе обозрения.
Павильон «Планетарий» в парке «Швейцария», Нижний Новгород. Фото: Апетров09703/wikipedia.org.
Главный городской парк, расположенный на высоком берегу Оки. Свое название получил еще в XIX веке — за живописный рельеф с откосами и оврагами, напоминающий европейские пейзажи.
После масштабного благоустройства к 800-летию города парк стал одним из лучших в России: поющие фонтаны, розовая аллея, дендрарий, смотровые площадки, аттракционы и колесо обозрения. Вход бесплатный, аттракционы умеренно дорогие.
Парк подходит для прогулок с детьми, пикников и неспешного отдыха.
Что посмотреть в Нижнем Новгороде за 1−2−3 дня.
План поездки: от кремля и Чкаловской лестницы до Печерского монастыря и нижегородской канатки. Все главное за 1−3 дня. (Нижний Новгород с птичьего полета). Фото: Сергей Булкин/ТАСС.
Сценарий.
Длительность.
Что посмотреть.
Быстрый.
1-й день.
Площадь Народного единства — подъем на фуникулере — Кремль — Чкаловская лестница: спуск к Нижне-Волжской набережной — Канатная дорога через Волгу / Вознесенский Печерский монастырь — улица Рождественская — Набережная Федоровского.
Поездки на выходные.
+ 2-й день.
Усадьба Рукавишниковых — Художественный музей — прогулка по Волге — прогулка на Стрелке — Нижегородская ярмарка — Музей истории ГАЗ — Соцгород.
Трехдневный.
+ 3-й день.
Музей-квартира А. Д. Сахарова — Парк «Швейцария» — прогулка по берегу Оки — улица Большая Покровская — поездка по Большому трамвайному кольцу — Музеи А. М. Горького.
Куда сходить с детьми.
Парк «Швейцария» — после масштабного благоустройства это один из лучших городских парков страны. Нижегородская ярмарка (с детской площадкой).Зоопарк «Лимпопо» — один из крупнейших частных зоопарков России.
Куда поехать из Нижнего Новгорода.
Городец (Нижегородская область): тихие улочки с купеческими домами и деревянным зодчеством. Фото: iStock.
Бор (12 минут от Нижнего Новгорода по Канатной дороге): парк «Моховые горы».Кстово (30 км): аквапарк «Атолл», базы отдыха. Балахна (35 км): родина Кузьмы Минина, музеи, купеческая архитектура. Городец (64 км): один из древнейших городов края, центр народных промыслов — городецкой росписи и производства пряников.
Где остановиться в Нижнем Новгороде.
Вид с Чкаловской лестницы на Нижневолжскую набережную. Отели города расположены в шаговой доступности от этих мест. Фото: iStock.
Районы.
Лучший выбор — исторический центр: Нижегородский район (кремль, Большая Покровская, Рождественская) либо Верхневолжская набережная. Отсюда пешком доступны все главные достопримечательности.
Отели или апартаменты.
В Нижнем Новгороде представлен широкий выбор гостиниц — от люксовых отелей до бюджетных хостелов. Но более популярный вариант — аренда квартир или апартаментов через специализированные сервисы.
Когда лучше ехать в Нижний Новгород.
Май-сентябрь — лучшее время. Можно воспользоваться речными прогулками и теплоходами, гулять по паркам и набережным, увидеть город в полном блеске. Июнь и начало июля особенно хороши: тепло, много солнца, длинный световой день.
Декабрь-февраль — для тех, кто любит зимнюю атмосферу: кремль в снегу смотрится величественно. В окрестностях города есть горнолыжные склоны.
Нижний испытывает наплыв туристов в майские праздники, летом (июль-август) и в новогодние каникулы. На это время бронировать жилье нужно за 1−2 месяца.
Как добраться до Нижнего Новгорода.
Аэропорт имени Чкалова в Нижнем Новгороде. Фото: Анастасия Макарычева/РИА Новости.
Поезд — самый удобный способ из Москвы. Расстояние между городами по железной дороге около 430 км. Скоростные поезда «Стриж» и «Ласточка» от Курского вокзала доходят за 3 часа 48 минут. Обычные поезда едут 5−6 часов. Самолет — быстро, но нецелесообразно в большинстве случаев: с учетом дороги до аэропорта и регистрации выигрыш во времени минимален. Автомобиль — хороший вариант, если вы планируете также объехать область. Парковка в центре Нижнего Новгорода платная. Автобус — самый бюджетный способ, около 6 часов в пути из Москвы.
Ошибки туристов.
Неправильная оценка расстояний. Нижний Новгород стоит на холмах, и расстояния здесь обманчивы. То, что на карте выглядит как 500 метров, может превратиться в крутой подъем с перепадом высот в 60−80 метров. Надевайте удобную обувь и закладывайте на перемещения больше времени. Плохое планирование маршрута. Многие тратят половину дня на переезды между районами. Разумнее разбить город на зоны. Игнорирование погоды. На высоком берегу Волги всегда ветрено. Осенью и ранней весной погода меняется быстро — берите с собой дождевик. Очереди в популярных местах. Летом и в праздники у канатной дороги выстраиваются очереди. Приезжайте к 8−9 утра или после 18:00. Кремль лучше посещать в будни.
Советы туристам.
Когда бронировать?
Жилье на летние выходные и праздники — за 4−6 недель. Билеты из Москвы — за 2−4 недели.
Лайфхаки.
Если хотите сделать лучшее фото Чкаловской лестницы целиком — садитесь на прогулочный теплоход: с воды она видна только так. Закат на набережной Федоровского снимайте с западной стороны — именно туда садится солнце над Волгой.
Часто задаваемые вопросы.
Что обязательно сделать в Нижнем Новгороде?
Обойти кремль по боевому ходу, встретить закат на набережной Федоровского, прокатиться на Канатной дороге над Волгой и поужинать на Рождественской улице.
Какие есть бесплатные развлечения в Нижнем Новгороде?
Прогулка по Кремлю (вход на территорию бесплатный). Многие смотровые площадки и исторические улицы доступны без билета.
Как местные называют Нижний Новгород?
Никто не произносит «Нижний Новгород», говорят «Нижний». Пожилые люди (иногда) называют свой город «Горький», среди молодежи стало модным сокращение «НиНо».
Чем заняться в Нижнем Новгороде в плохую погоду?
Посетить Нижегородский государственный художественный музей, усадьбу Рукавишниковых, музей «Арсенал» на территории кремля, музей-квартиру Горького или Сахарова.
Заключение.
Частая ошибка туристов — относиться к городу как к чек-листу достопримечательностей. Нижний Новгород интереснее, чем сумма объектов: его нужно почувствовать — через звук трамвая на Рождественской, через ветер с Волги на набережной, через ощущение времени на кремлевской стене.
Нижний Новгород красив в любое время года: летом — видами на реки и прогулками по старым улицам, зимой — снежным кремлем и морозным воздухом над Волгой. Приезжайте хотя бы на два дня — и возвращайтесь.