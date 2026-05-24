По шоссе и горным трассам: сезон велоспорта стартует в Крыму

«Действительно у нас, у велосипедистов, сезон в принципе круглогодичный, он практически не заканчивается. Такая специфика нашего вида спорта. Ряд мероприятий в велокроссе, в маунтинбайке проводятся и в осенний, и в зимне-весенний период», — отметил он.
В этом году, по информации гостя студии, уже прошли муниципальные соревнования по велокроссу.
«Это сейчас та дисциплина, которая нравится нашим подрастающим спортсменам. Уже не один старт провели в Белогорском и в Симферопольском районах накануне празднования Дня велосипедиста, который пройдет 30 мая. Также мероприятие по велокроссу запланировано в Симферопольском районе, в селе Широкое», — поделился он.
Крымские спортсмены, добавил Любомир Полатайко, в феврале побывали в Омске на первенстве России, Кубке России и чемпионате России.
«Наши спортсмены уже успели поучаствовать в краевых соревнованиях, в первенстве Южного федерального округа. На соревнования, которые проводятся на материке, они выезжают в составе сборной команды Республики Крым и возвращаются, конечно же, не без медалей», — подчеркнул президент Федерации велосипедного спорта РК.
Благодаря наличию в Крыму хорошего рельефа и горных трасс спортсмены выстраивают тренировочные маршруты, где имеют возможность готовиться к соревнованиям, в том числе и внутренним, которые проводятся в Крыму, обозначил он.
«У нас очень хороший рельеф шоссейных трасс, улучшается инфраструктура дорожного покрытия, особенно в муниципалитетах, в районах, где сейчас хоть чуть-чуть меньше машин на дороге. С каждым месяцем видно, что у нас открывается очень много маршрутов, особенно на шоссе», — отметил Любомир Полатайко.
Наиболее полюбившиеся трассы велоспортсменов, по словам гостя студии, — в Белогорском районе Крыма, в районе парка Тайган, также в направлении сел Чистенькое, Новозбурьевка Симферопольского района.
«Также в районе поселка Научный очень хорошая горная дорога, где не так много автомобилей и есть ряд шоссе, куда действительно хочется спокойно выезжать и тренироваться. Неплохой маршрут у нас есть в Симферопольском районе, в районе Гвардейского. Есть ряд трасс, мы их используем и катаемся», — подчеркнул он.
Сейчас власти создают инфраструктуру для тех ребят, которые могут проявиться пока на уличном уровне, но видят себя в будущем как спортсмены, добавил спикер.
«Когда дети подрастут на этих площадках, они, конечно же, по своей воле смогут прийти заниматься уже профессионально велосипедным спортом, и мы им даем возможность уже выступить на всероссийском уровне», — обратил внимание он.
Любомир Полатайко поделился, что воспитанница спортивной школы олимпийского резерва по велосипедному спорту София Селенко, представляющая Республику Крым и город Севастополь, уже неоднократно выступила на этапах Кубка России в этом году и завоевывала призовые места.
«По итогам, подведенным в Кубке России, очень надеюсь, что в составе сборной нашей страны она выступит уже в этом году как минимум на первенстве Европы. Шансы есть», — подытожил он.