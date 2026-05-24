С 25 по 29 мая в Ростове пройдут массовые отключения света

«Донэнерго» опубликовало график отключений света в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

С 25 по 29 мая 2026 года десятки улиц Ростова-на-Дону останутся без электричества. График отключений опубликован на сайте АО «Донэнерго».

Отключения затронут центральные и окраинные районы города. В списке — Большая Садовая, Мечникова, проспект 40-летия Победы, переулок Доломановский, улицы Текучева, Подтелкова, Нансена, Доватора, Зенитчиков, Козлова и многие другие. Света не будет с 9:00 до 17:00, в отдельных случаях — до 16:00 или 17:00.

Причина — плановые работы. Энергетики проведут техническое обслуживание оборудования в трансформаторных подстанциях и распределительных пунктах, замену опор ЛЭП и обрезку деревьев в охранных зонах линий электропередачи. В общей сложности в графике значатся адреса на двадцати улицах и переулках.

Полный список адресов и дат отключений доступен на официальном сайте «Донэнерго». Жителям рекомендуют заранее зарядить телефоны, отключить чувствительную технику от сети и учитывать график при планировании дел.

