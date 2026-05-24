В Волгограде 24 мая простятся со знаменитым тренером по боксу Вячеславом Иноземцевым

В Волгограде сегодня, 24 мая, состоится церемония прощания с известным тренером по боксу Вячеславом Иноземцевым, которого еще называли «народным тренерром». Печальной новостью поделились в спортивном сообществе.

Вячеслав Иноземцев более 40 лет своей жизни отдал своему любимому делу. Он воспитал плеяду спортсменов, которые добивались признания в том числе на международной арене. Среди воспитанников тренера — Игорь Кшинин, заслуженный мастер спорта, чемпион Европы, четырехкратный чемпион России, двукратный обладатель Кубка страны, бронзовый призер Игр доброй воли и участник Олимпийских игр в Атланте.

Его ученики показывали высокий класс и на российских состязаниях. Тренер разработал собственную технику боя, которая помогала его подопечным побеждать в различных турнирах.