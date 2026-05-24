Депутат Колунов рассказал, когда лучше подавать документы в детский сад

Документы в детский сад лучше подавать сразу после рождения ребенка и выбирать несколько подходящих учреждений, чтобы иметь альтернативу к моменту наступления дошкольного возраста. С такой рекомендацией выступил депутат Государственной думы РФ Сергей Колунов из партии «Единая Россия».
— В России каждый ребенок от двух месяцев до восьми лет имеет право на место в детском саду. Подать заявление можно в любое время, но лучше сделать это как можно раньше — сразу после получения свидетельства о рождении. Очередь формируется по дате подачи заявления, поэтому ранняя регистрация повышает шансы попасть в нужный садик, — отметил парламентарий.
Он пояснил, что при подаче заявления можно выбрать от трех до пяти детских садов и указать их в порядке приоритета. Колунов рекомендовал поступить именно так, так как в случае отсутствия мест в ближайшем учреждении это позволит сэкономить время и иметь запасной вариант.
Парламентарий добавил, что подать заявление можно через портал «Госуслуги» или в многофункциональном центре (МФЦ). Для этого потребуется паспорт родителя, свидетельство о рождении ребенка и документ о его регистрации. Также он отметил, что если у семьи есть льготы на внеочередное или первоочередное зачисление, их нужно указать и подтвердить соответствующими документами. После регистрации родителям присваивается номер заявления, по которому можно отслеживать очередь через «Госуслуги» или МФЦ. Когда подойдет время, они получат уведомление, и у них будет около двух недель для подачи документов и оформления зачисления, передает ТАСС.
С 1 сентября во всех детских садах России начнут проводить «Добрые игры», которые являются аналогом программы «Разговоры о важном». Мероприятия будут посвящены духовно-нравственным ценностям. Кроме того, Колударова добавила, что министерство разрабатывает методические материалы для «Добрых игр».