Молодая автоледи из Канска не справилась с управлением, и ее машина упала с моста

В Красноярском крае 25-летняя жительница Канска упала в своем легковом автомобиле с моста в протоку реки Кан.
В краевой службе спасения рассказали, что, по словам очевидцев, ее машину «подрезал» другой водитель, совершивший резкий маневр. В результате девушка потеряла контроль над управлением, и её автомобиль слетел с моста.
«К счастью, происшествие обошлось без серьёзных последствий для самой девушки. Ей удалось самостоятельно выбраться из автомобиля и дождаться помощи, находясь на машине, которая лежала в воде. Оперативно прибывшие на место сотрудники Канского поисково-спасательного отряда доставили девушку на берег. Там её уже ждали медики и сотрудники полиции», — рассказали в пресс-службе.
Девушка не получила травм и от предложенной медицинской помощи отказалась.