Преподаватель ОмГУ учит китайских студентов классическому танцу

Преподаватель кафедры режиссуры и хореографии ОмГУ Юлия Баркова завершила первую неделю работы в Хайнаньском колледже Нового Шёлкового Пути. Она проводит серию мастер-классов для китайских студентов, которая рассчитана на две недели. Об этом сообщили в пресс-службе университета.
Благодаря занятиям ребята познакомились с базовыми элементами классической хореографии: выворотностью, работой стопы, шагом, прыжком, а также с основами методики исполнения движений.
«Ребята очень старательные, с интересом воспринимают новый материал. Мы начали с самых основ — постановки корпуса, позиций рук и ног. Это пока только знакомство с нашей методикой, полноценное обучение по совместной программе начнётся позже. Но уже видно, что студентам нравится», — поделилась она.
Программа мастер-классов адаптируется под уровень каждой группы. Её главная цель — познакомить китайских студентов с русской хореографической школой, которая признана одной из сильнейших в мире.
Визит омской преподавательницы проходит в период перекрёстных Годов образования России и Китая, объявленных президентами двух стран. Соглашение между ОмГУ и Хайнаньским колледжем Нового Шёлкового Пути было подписано в 2025 году. Оно предусматривает обучение по модели «2,5+0,5+2» с получением российского диплома бакалавра. Первые студенты из Хайнаня приедут в Омск в 2027 году.