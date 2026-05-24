Поиск Яндекса
Ричмонд
+15°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Какие изменения ждут красноярскую деревню Бугачево

Глава Красноярска Сергей Верещагин посетил деревню Бугачёво, чтобы проконтролировать, как исполняются договорённости, достигнутые на встрече с местными жителями два месяца.

Глава Красноярска Сергей Верещагин посетил деревню Бугачёво, чтобы проконтролировать, как исполняются договорённости, достигнутые на встрече с местными жителями два месяца назад. Работа ведется в нескольких направлениях. Старую мусорную площадку демонтировали. В тестовом режиме установят три новых контейнера в разных частях деревни, чтобы оценить их востребованность. Также запущен сбор заявок на индивидуальные баки. Жители сами оценят эффективность новой системы. С 1 сентября детей из Бугачёво будет возить автобус в 159-ю школу. По общественному транспорту добавлен один дневной рейс на 39-й маршрут, идет работа над включением второго. В новом Бугачево ряд участков дорог отсыплют асфальтной крошкой и обустроят искусственные неровности («лежачие полицейские»). Одна из организаций ЖКХ подала заявку на концессию и планирует развивать инфраструктуру. По просьбе жителей будет приведен в порядок путь к платформе электрички. Жители просят соединить две части деревни. Пока в проработке тема с дорогой — сделаем временный пешеходный маршрут. Отдельно поручил просчитать возможность установки освещения вдоль въездной дороги, — отметил Сергей Верещагин. Глава Красноярска заявил о намерении вернуться в Бугачёво в июле, чтобы ещё раз сверить позиции.