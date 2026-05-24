Какие изменения ждут красноярскую деревню Бугачево

Глава Красноярска Сергей Верещагин посетил деревню Бугачёво, чтобы проконтролировать, как исполняются договорённости, достигнутые на встрече с местными жителями два месяца назад. Работа ведется в нескольких направлениях. Старую мусорную площадку демонтировали. В тестовом режиме установят три новых контейнера в разных частях деревни, чтобы оценить их востребованность. Также запущен сбор заявок на индивидуальные баки. Жители сами оценят эффективность новой системы. С 1 сентября детей из Бугачёво будет возить автобус в 159-ю школу. По общественному транспорту добавлен один дневной рейс на 39-й маршрут, идет работа над включением второго. В новом Бугачево ряд участков дорог отсыплют асфальтной крошкой и обустроят искусственные неровности («лежачие полицейские»). Одна из организаций ЖКХ подала заявку на концессию и планирует развивать инфраструктуру. По просьбе жителей будет приведен в порядок путь к платформе электрички. Жители просят соединить две части деревни. Пока в проработке тема с дорогой — сделаем временный пешеходный маршрут. Отдельно поручил просчитать возможность установки освещения вдоль въездной дороги, — отметил Сергей Верещагин. Глава Красноярска заявил о намерении вернуться в Бугачёво в июле, чтобы ещё раз сверить позиции.