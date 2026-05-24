Что делать, если потерялся пенсионный стаж: россиянам рассказали, как быстро спасти ситуацию

Неучтенный пенсионный стаж можно восстановить через Социальный фонд России, если часть периодов работы не попала в трудовую книжку или индивидуальный лицевой счет. Об этом РИА Новости рассказала профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.
По словам эксперта, сначала стоит проверить выписку из индивидуального лицевого счета. В ней отражаются периоды трудовой деятельности и социально значимые периоды, которые уже вошли в расчет стажа.
«Если по какой-то причине часть периодов не была отражена, необходимо обратиться в СФР с заявлением и приложить документы, подтверждающие “выпавший” стаж», — сказала Финогенова.
Она уточнила, что пенсионный стаж складывается из всех периодов официальной работы. В него входит трудовой стаж до 2002 года, включая советский период, а также страховой стаж после 2002 года. Кроме того, учитываются некоторые периоды, когда человек не работал по объективным причинам.
Так, в стаж могут войти служба в армии, получение пособия по безработице, уход за инвалидом I группы или ребенком до полутора лет. За такие периоды тоже начисляются пенсионные баллы. Финогенова подчеркнула, что стаж напрямую влияет на число пенсионных коэффициентов, а значит, и на размер будущей пенсии.
«Как правило, в качестве документов, подтверждающих наличие стажа, принимаются: трудовые договоры, выписки из приказов о приеме на работу, зарплатные ведомости и, самое главное, записи в трудовой книжке», — заключила эксперт.
