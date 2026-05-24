В Новосибирске предотвратили девять возможных аварий на ж/д путях

С января по май 2026 года сотрудники Западно-Сибирской железной дороги остановили девять потенциальных ДТП на железнодорожных переездах в Новосибирской области. Об этом сообщили в пресс-службе ЗСЖД.
Один из случаев произошёл в апреле у станции Чулымская. Легковой автомобиль съехал с дороги и застрял прямо между путями. Дежурный по переезду немедленно включил заградительный сигнал, а машинист применил экстренное торможение. Благодаря этому поезд успел остановиться, а застрявшую машину люди вытолкали с рельсов вручную.
Опасные ситуации также фиксировали на перегонах Озеро Карачинское — Тебисская, Линево — Дорогино, Сокур — Мочище, Искитим — Ложок и на переездах у станций Мошково, Болотное и Издревая. За четыре месяца на переездах региона зафиксировано только одно ДТП — его подробности железнодорожники не уточнили.
Чтобы снизить риски, специалисты регулярно проводят профилактические беседы и занятия для будущих водителей в автошколах. Они напоминают, что переходить пути при запрещающих сигналах нельзя не только машинам, но и пешеходам. Все происшествия удалось предотвратить благодаря оперативным действиям дежурных и машинистов.