Ученые объяснили главный парадокс славянской азбуки

Православные отмечают День памяти равноапостольных Кирилла и Мефодия, которых традиционно называют создателями славянской азбуки.

Православные отмечают День памяти равноапостольных Кирилла и Мефодия, которых традиционно называют создателями славянской азбуки. Однако современные исследователи считают, что братья разработали не кириллицу, а глаголицу, пишет РИА Новости.

Исторических данных о Кирилле и Мефодии сохранилось немного. Они родились в Салониках на северо-востоке современной Греции, но их происхождение до сих пор вызывает споры. По одной версии, братья могли быть славянами из племени драговитов, по другой — болгарами, по третьей — греками. Большинство исследователей склоняется к последнему варианту, хотя окончательной уверенности нет.

В IX веке славяне уже занимали значительные территории в Центральной и Восточной Европе, а также на Балканах. В 862 году князь Великой Моравии Ростислав попросил византийского императора прислать учителя, который смог бы объяснять христианскую веру на понятном местным жителям языке.

Кирилл и Мефодий отправились в Моравию, изучили местную среду и создали письменность для перевода богослужебных текстов. В 866 году появилась первая Библия на славянском языке. При этом братья фактически создали искусственный литературный язык на основе диалекта, распространенного в Салониках, добавив к нему элементы греческого синтаксиса.

Долгое время славяне пользовались двумя системами письма — глаголицей и кириллицей. Сегодня считается, что именно глаголицу создали Кирилл и Мефодий. Происхождение ее букв до конца не ясно: исследователи находят сходство с греческой скорописью, а также с древнееврейской, самаритянской и грузинской письменностями.

Кириллицу же, по распространенной научной версии, разработал один из учеников Кирилла — святитель Климент Охридский. Она была ближе к греческому алфавиту и со временем стала удобнее для широкого употребления.

На Русь кириллица попала в X веке вместе с болгарскими миссионерами. За последующие столетия она распространилась более чем на 100 языков, тогда как глаголица постепенно вышла из широкого употребления. При этом роль Кирилла и Мефодия остается ключевой: именно они заложили основу письменной культуры славян.

