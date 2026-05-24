В Молдавии раскопали скифскую гробницу возрастом более 2 тыс. лет

КИШИНЕВ, 24 мая. /ТАСС/. Скифская гробница возрастом более 2 тыс. лет с редкими предметами найдена у села Гура-Быкулуй примерно в 40 км от Кишинева. Как рассказал ТАСС находящийся на месте раскопок доктор исторических наук Виталий Синика, погребение выявлено в ходе спасательных раскопок некрополя Гура-Быкулуй 13.
«Это первый скифский могильник III-II веков до нашей эры на правобережье Днестра. Ранее такие памятники были известны на левобережье Нижнего Дуная и на левобережье Нижнего Днестра», — отметил ученый.
Курган состоит из погребальной камеры, входной шахты и коридора — дромоса. В погребении найдены останки человека, ориентированного головой на юг, керамические сосуды, наконечники стрел, бусы, небольшой нож в ножнах, а также обработанный полированный камень, который, по мнению специалистов, мог служить алтарем.
Ценной находкой названа курильница, которая характерна для скифских племен III века до н. э. «Это уникальная находка для археологического наследия Молдавии, которая станет исключительным экспонатом Национального музея истории», — считает директор Национального археологического агентства Молдавии Влад Ворник.
Керамические курильницы, типичные для скифских некрополей III-II веков до н. э., в Молдавии считаются большой редкостью. В скифских погребальных традициях подобные предметы связывают с ритуальными практиками, тщательно выстроенными церемониями, формировавшимися верованиями и общинными традициями.
На соседних курганах некрополя в мае также ведутся раскопки. В одном из них уже найдены бусы и глиняное пряслице. В Молдавии скифские погребения находят в основном в долине Днестра в центральной и южной части Молдавии, а также в Приднестровье. Ранее к этим раскопкам привлекались специалисты Российской академии наук.