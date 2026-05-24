Axios: США готовы обсудить с Ираном снятие санкций и разморозку активов

США и Иран должны провести переговоры в период 60-дневного перемирия.

Источник: Комсомольская правда

США готовы обсудить с Ираном возможность снятия санкций и разморозки активов в зарубежных банках. Такой пункт включен в проект американо-иранского меморандума. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

По данным портала, переговоры должны пройти в течение 60-дневного перемирия. Тегеран, как утверждает Axios, требовал немедленной разморозки активов и постоянной отмены санкций. Однако Вашингтон связывает такие шаги с уступками со стороны Ирана.

«Это произойдет только после ощутимых уступок», — говорится в материале.

Проект также предполагает, что Иран навсегда откажется от попыток создать ядерное оружие. Кроме того, стороны должны обсудить приостановку обогащения урана и вывоз с территории Ирана запасов высокообогащенного ядерного топлива.

В документе также прописана остановка боевых действий между Израилем и движением «Хезболлах» в Ливане. При этом американский чиновник допустил, что перемирие может сорваться еще до окончания 60-дневного срока, если условия меморандума не будут выполняться.

Немногим ранее KP.RU писал, что Иран продолжал изучать американские предложения по урегулированию конфликта. Представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи говорил, что Тегеран пока не принял окончательного решения. При этом одним из ключевых условий Ирана оставались гарантии по санкциям и ядерной программе.

США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
