На Нижегородскую область обрушился ливень и град размером с яйцо

23 мая стихия неожиданно атаковала Дзержинск и Володарск в Нижегородской области: на города обрушился град размером с яйцо. Местные жители до сих пор обсуждают случившееся — кадры разгула непогоды быстро разлетелись по социальным сетям.
Все произошло в считаные минуты. Еще недавно было солнечно, но небо резко затянуло тучами — и вот уже ледяные глыбы с грохотом барабанят по машинам. Градины оставляли вмятины на капотах и трещины на лобовых стёклах. Автовладельцы пытались спасти своё имущество: кто‑то хватал картонки, кто‑то — тряпки, чтобы хоть как‑то прикрыть машину, но это мало помогало.
Синоптики объяснили, что причиной аномалии стало прохождение холодного атмосферного фронта.