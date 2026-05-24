Поиск Яндекса
Ричмонд
+15°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Нижегородскую область обрушился ливень и град размером с яйцо

Местные жители до сих пор обсуждают случившееся.

23 мая стихия неожиданно атаковала Дзержинск и Володарск в Нижегородской области: на города обрушился град размером с яйцо. Местные жители до сих пор обсуждают случившееся — кадры разгула непогоды быстро разлетелись по социальным сетям.

Все произошло в считаные минуты. Еще недавно было солнечно, но небо резко затянуло тучами — и вот уже ледяные глыбы с грохотом барабанят по машинам. Градины оставляли вмятины на капотах и трещины на лобовых стёклах. Автовладельцы пытались спасти своё имущество: кто‑то хватал картонки, кто‑то — тряпки, чтобы хоть как‑то прикрыть машину, но это мало помогало.

Синоптики объяснили, что причиной аномалии стало прохождение холодного атмосферного фронта.