Кто такая Полина, и как она помогает должникам Волгограда?

Решить те или иные вопросы со службой судебных приставов можно по телефону.
Как сообщили в управлении ФССП России по Волгоградской области, обратиться можно по вопросам исполнительного производства, ареста счетов, запрета на регистрационные действия в отношении имущества и другим вопросам.
«Все обратившиеся получат квалифицированную помощь, — заверили введомстве. — Обращайтесь по многоканальному телефону 8 (8442) 95−99−95.Звонки принимаются с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу — с 9:00 до 16:45».
Также можно обратиться по бесплатному номеру 8−800−303−0000, где ответит чат-бот Полина — она даст общую информацию. Если нужны только сведения о наличии или отсутствии задолженности, то зайдите в сервис «Банк данных исполнительных производств» на сайте Федеральной службы приставов.