Россиян предупредили о новых мошеннических схемах в преддверии Дня защиты детей

В преддверии Дня защиты детей злоумышленники рассылают поддельные уведомления от имени образовательных учреждений с предложением платного страхования ребенка к участию в праздниках. О этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД России.
В ведомстве отметили, что в текущем году зафиксированы случаи рассылки поддельных уведомлений якобы от имени образовательных учреждений. Мошенники предлагают платное «страхование» ребенка к участию в праздничных мероприятиях. Похожие схемы также реализуются с предложением фиктивных летних подработок для несовершеннолетних.
В МВД РФ предупредили, что в предпраздничный период отмечается активизация мошеннических схем, которые ориентированы на родителей несовершеннолетних.
