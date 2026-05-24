Россиян предупредили о новых мошеннических схемах в преддверии Дня защиты детей

Мошенники начали рассылать поддельные уведомления перед Днем защиты детей.

Источник: Комсомольская правда

В преддверии Дня защиты детей злоумышленники рассылают поддельные уведомления от имени образовательных учреждений с предложением платного страхования ребенка к участию в праздниках. О этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД России.

В ведомстве отметили, что в текущем году зафиксированы случаи рассылки поддельных уведомлений якобы от имени образовательных учреждений. Мошенники предлагают платное «страхование» ребенка к участию в праздничных мероприятиях. Похожие схемы также реализуются с предложением фиктивных летних подработок для несовершеннолетних.

В МВД РФ предупредили, что в предпраздничный период отмечается активизация мошеннических схем, которые ориентированы на родителей несовершеннолетних.

Ранее сайт KP.RU писал, что мошенники в очередной раз переходят к новым методам. Злоумышленники теперь начали заманивать своих жертв в закрытые чаты, предлагая «безрисковый» заработок от инвестиций.