Москвичей предупредили о погоде, напоминающей осень

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе радио Sputnik предупредил жителей Москвы о существенных переменах в тылу циклона.
По его словам, северный ветер принесет арктический воздух, спровоцировав падение температуры на 20 градусов. Ожидается ветренная и пасмурная погода с дождями и ежедневным понижением температуры.
«По ночам будет до +6…+11°C, а в следующий четверг и вовсе утром температура опустится до +4 °C. Днем будет +9…+16 °C», — рассказал синоптик.
Тишковец сообщил, что погода в центральной части России будет напоминать кратковременную осень, наступят климатические показатели сентября.
«То есть мы за несколько дней перенесемся из изнуряющего рекордного зноя в кратковременную осень. Май не перестает нас удивлять волнами, то холода, то тепла», — заключил он.
До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что на следующей неделе в Москву придет похолодание.