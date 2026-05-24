Умер Таймураз Ахохов, мэр Нальчика

Умер Таймураз Ахохов, мэр города Нальчика. Ему было 54 года. Об этом сообщили в администрации главы Кабардино-Балкарии.
Ахохов возглавлял столицу республики с 2018 года. Сначала его назначили на должность 2 апреля, а 8 июня того же года утвердили главой администрации города.
«На 55-м году жизни скончался глава администрации городского округа Нальчик Таймураз Ахохов», — сказали в администрации.
При этом каких-либо подробностей пока нет. В частности, не называются причины и обстоятельства смерти.
Немногим ранее KP.RU сообщал, что в Калининградской области трагически погиб заместитель главы администрации Светлого Иван Косенко. Он возглавлял управление спорта, молодежной политики и культуры. В региональном минспорта отмечали, что Косенко также был капитаном районной сборной по футболу.