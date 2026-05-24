Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Облачная с пояснениями погода, небольшой дождь ожидается в Москве в воскресенье, воздух прогреется до плюс 23 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«В течение воскресного дня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится слабым влиянием североатлантического циклона. В Москве ожидается облачная с прояснениями погода. Во второй половине дня местами возможен небольшой дождь. Температура плюс 20 — плюс 23», — рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что ветер будет дуть западный, юго-западный со скоростью 3−8 метров в секунду. Показания барометров будут падать и составят 747 миллиметров ртутного столба.