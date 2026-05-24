Полицейские из ЕАО завоевали бронзу на Всероссийском турнире МВД по хоккею

Сборная УМВД России по Еврейской автономной области заняла третье место в «Бронзовом кубке» 10-го Всероссийского турнира МВД России по хоккею с шайбой. Соревнования прошли с 18 по 23 мая в Нижегородской области. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в полиции ЕАО, юбилейный турнир принял 20 команд со всей страны. Местом проведения стала база «Море спорта». Команда «Динамо» УМВД России по ЕАО поднялась на третью ступень пьедестала почёта «Бронзового кубка». За последние три года сборная автономии собрала полный комплект наград престижного турнира: в 2024 году — золото, в 2025 — серебро, в 2026 — бронза. Стабильно высокие результаты на всероссийском уровне свидетельствуют о профессионализме и отличной спортивной подготовке личного состава.
Особо отмечены лучшие игроки турнира в составе команды. Вратарь Игорь Редников признан лучшим в своей позиции, защитник Артём Машков — лучшим среди оборонцев. В линии нападения отличились Сергей Камболин, Иван Куцюк и Андрей Калегов. Первый гол турнира, забитый Юрием Барышкиным, задал уверенный темп всей команде и продемонстрировал высокий уровень мастерства.
Личный состав УМВД России по ЕАО гордится достойным выступлением динамовцев, которые в очередной раз прославили регион на общероссийском уровне. По возвращении домой спортсмены начнут подготовку к следующему сезону, чтобы вновь побороться за победу.
