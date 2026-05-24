Донские ученые обнаружили неизвестный науке вид бизона

Ученые Южного федерального университета (ЮФУ) вместе с коллегами из других учреждений описали новый вид древнего бизона, останки которого были обнаружены в пещере «Таврида» в Крыму, сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области. ЮФУ является участником программы «Приоритет 2030» нацпроекта «Молодёжь и дети».
Исследования проводились совместно с учеными Палеонтологического института РАН, Института экологии растений и животных УрО РАН, Крымского федерального университета и Южного научного центра РАН. Обнаруженное животное, получившее название Bison (Eobison) constantini, обитало на полуострове 1,8−1,6 миллиона лет назад, в эпоху раннего плейстоцена. От других ранних бизонов эта особь отличается строением роговых стержней и зубным рядом.
Доцент кафедры зоологии Академии биологии и медицины им. Д. И. Ивановского ЮФУ, заведующий лабораторией палеогеографии ЮНЦ РАН Вадим Титов, лично принимавший участие в раскопках, рассказал, что на данный момент определено и описано около 70 видов крупных и мелких животных из данной пещеры.
«При раскопках этой уникальной пещеры получено большое количество остатков древних животных, обитавших на территории Крымского полуострова 1,8−1,6 миллиона лет назад. Кости бизонов являются одними из наиболее многочисленных в коллекции, поскольку эти массовые копытные достаточно часто становились объектами трапезы гиен, которые были основными “поставщиками” костей в пещеру, служившую им логовом», — отметил Вадим Титов.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.