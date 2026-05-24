Беспрозванных анонсировал льготные займы для роботизации и новые предприятия в индустриальных парках

Власти Калининградской области вводят дополнительные меры поддержки для предпринимателей. Об этом губернатор Алексей Беспрозванных сообщил 22 мая на церемонии награждения победителей бизнес-премии «Янтарный Меркурий». Регион запустит программу льготного финансирования для проектов в сфере роботизации и автоматизации предприятий. Кроме того, будут проработаны отдельные условия для развития бизнеса на территории индустриальных парков.
Губернатор напомнил о своём решении увеличить бюджет программы «Восток-Инвест», одной из самых востребованных в малом и среднем бизнесе. Вместе с программами «Инвест» и «Агро Инвест» она включена в большую пятилетнюю программу «Инвест 80−85» с совокупным бюджетом 1,5 млрд рублей, стартовавшую в год 80-летия Калининградской области.
По объёму поддержки промышленности за счёт средств регионального бюджета Калининградская область заняла третье место среди субъектов РФ. «Общий объём поддержки, который мы направили бизнесу, уже составляет 17 миллиардов рублей. И эту поддержку мы будем наращивать», — заявил Беспрозванных.