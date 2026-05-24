Беспрозванных анонсировал льготные займы для роботизации и новые предприятия в индустриальных парках

Власти Калининградской области вводят дополнительные меры поддержки для предпринимателей. Об этом губернатор Алексей Беспрозванных сообщил 22 мая на церемонии награждения победителей бизнес-премии «Янтарный Меркурий». Регион запустит программу льготного финансирования для проектов в сфере роботизации и автоматизации предприятий. Кроме того, будут проработаны отдельные условия для развития бизнеса на территории индустриальных парков.