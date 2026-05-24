«Автотор» в центре Калининграда показал 20 образцов электротранспорта

Отметим, развитие электромобильности в Калининградской области — часть долгосрочной стратегии завода «Автотор». В 2026 году было запущено семь заводов кластера автокомпонентов и электромобилей. А в апреле была обнародована программа развития электротранспорта, включающая восемь подпрограмм — от электрокаршеринга до создания зарядной инфраструктуры. В компании уверены, что такой экосистемный подход позволяет комплексно развивать отрасль по всем ключевым направлениям.