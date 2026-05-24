«Автотор» в центре Калининграда показал 20 образцов электротранспорта

В центре Калининграда компания «Автотор» устроила показ своей линейки электротранспорта: горожане могли лично оценить двадцать единиц техники под брендами АМБЕРАВТО, EONYX и AMBERTRUCK.

Источник: ИА Прибыль Ru

В центре Калининграда компания «Автотор» устроила показ своей линейки электротранспорта: горожане могли лично оценить двадцать единиц техники под брендами АМБЕРАВТО, EONYX и AMBERTRUCK. В экспозиции были представлены серийные модели и перспективные разработки для самых разных сфер — от малого бизнеса до специальных служб.

На площади Победы показали компактные городские электромобили, коммерческий транспорт, пассажирские шаттлы, электрические пикапы, патрульные автомобили. Особое внимание привлекли подметальные машины, мусоровозы и пожарная техника. Также были продемонстрированы решения для парков, курортных зон, гостиниц и закрытых территорий.

В компании отметили, что для регионального бизнеса электротранспорт на коммерческой основе становится выгодным решением, поскольку это позволяет снизить затраты на обслуживание и отсутствие вредных выбросов. Кроме того, у электротранспорта минимален уровень шума, а логистика становится экономичнее.

Часть техники уже передана калининградским предпринимателям в тестовую эксплуатацию. Речь идёт о компактных электромобилях и электрогрузовиках, которые сейчас работают в реальных условиях.

«Сегодня это демонстрация реальных возможностей для бизнеса и городской среды. Мы показываем как серийные модели, так и перспективные разработки, а часть техники уже проходит тестовую эксплуатацию у предпринимателей региона», — заявил вице-президент «Автотор Холдинг» Дмитрий Чемакин.

Отметим, развитие электромобильности в Калининградской области — часть долгосрочной стратегии завода «Автотор». В 2026 году было запущено семь заводов кластера автокомпонентов и электромобилей. А в апреле была обнародована программа развития электротранспорта, включающая восемь подпрограмм — от электрокаршеринга до создания зарядной инфраструктуры. В компании уверены, что такой экосистемный подход позволяет комплексно развивать отрасль по всем ключевым направлениям.

