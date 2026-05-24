Мошенники начали предлагать подросткам «подработку» на лето

Злоумышленники придумали свежий способ обманывать подростков, заманивая их ложными обещаниями летнего заработка. Как рассказали РИА Новости эксперты, аферисты активно звонят молодым людям, представляясь сотрудниками частных фирм, и предлагают якобы прибыльную работу с удобным расписанием.
Когда ребенок заинтересовывается, ему присылают ссылку, которую нужно открыть для оформления.
На деле эта ссылка ведет на поддельный сайт, созданный для кражи данных. На таком ресурсе подростков просят указать личную информацию, после чего мошенники получают доступ не только к их данным, но и к банковским счетам родителей, которыми ребенок может пользоваться.
Специалисты напоминают, что настоящие работодатели никогда не оформляют сотрудников через ссылки из SMS или мессенджеров.
Чтобы не попасться на уловку, эксперты советуют проверять сведения о компании с помощью отзывов на проверенных ресурсах, избегать переходов по сомнительным ссылкам и не заполнять анкеты на незнакомых сайтах.
