Российским гимнастам вернули флаг на чемпионат Европы

Европейский гимнастический союз (European Gymnastics) поддержал решение Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) о снятии запрета на участие спортсменов из России и Белоруссии. Об этом говорится на официальном сайте организации.
На предстоящих европейских первенствах, включая чемпионат Европы по художественной гимнастике, который начнется через два дня в болгарской Варне, страны будут представлены под своими национальными флагами. В официальном расписании турнира Россия уже значится под своим названием, а не под аббревиатурой AIN2, как это было ранее.
Ранее сообщалось, что 467 россиян имели нейтральный статус в гимнастике на момент снятия санкций World Gymnastics.
