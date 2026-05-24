«Знать, любить и ценить родной язык»: Алексей Текслер поздравил южноуральцев с Днем славянской письменности и культуры

В День славянской письменности и культуры, приуроченный ко дню памяти создателей первой славянской азбуки Кирилла и Мефодия, южноуральцев поздравил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
Глава региона подчеркнул, что для многонационального Южного Урала праздник наполнен особым смыслом — он символизирует уважение к родному слову и традиционным ценностям, которые объединяют людей.
— Этот праздник напоминает нам о великом просветительском подвиге святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия, благодаря которым славянские народы обрели письменность. Их наследие стало прочной основой для культуры, образования и духовной жизни, а сегодня помогает сохранять историческую память и поддерживать связь поколений, — отметил Алексей Текслер.
Губернатор добавил, что общая задача земляков — знать, любить и беречь родной язык, приумножая культурное наследие. В завершение он пожелал всем добра, благополучия и удачи во всех делах.