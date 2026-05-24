В Ростове с 25 по 29 мая предстоят массовые временные отключения света

Жители Ростова временно останутся без света с 25 по 29 мая 2026 года. В опубликованном графике на сайте АО «Донэнерго» сообщается об адресах на двадцати улицах и в переулках донской столицы.
Уточняется, что причина временного неудобства — плановые работы. Энергетики займутся техническим обслуживанием оборудования на трансформаторных подстанциях и в распределительных пунктах, заменой опор ЛЭП и обрезкой деревьев в охранных зонах линий электропередачи.
В частности, не будет света на улицах Большая Садовая, Мечникова, Текучева, Подтелкова, Нансена, Доватора, Зенитчиков, Козлова, проспекте 40-летия Победы и других. Отключать электроэнергию будут с 9.00 до 17.00.