В Воронежской области обновят участок дороги к хутору Новогеоргиевка

Участок трассы Белгород — Павловск — Марьевка — Новогеоргиевка протяженностью 4 км отремонтируют в Ольховатском районе Воронежской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве дорожной деятельности региона.
Специалисты уложат два слоя нового асфальта и укрепят обочины. Также там планируют укрепить основание проезжей части.
Этот маршрут ведет в сторону хутора Новогеоргиевка и проходит через слободу Марьевку. Марьевское сельское поселение включает 11 населенных пунктов. Там проживают около 2,5 тыс. человек. Они регулярно пользуются дорогой для проезда к школам, фельдшерско-акушерским пунктам, другим социальным объектам сельской и районной инфраструктуры.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.