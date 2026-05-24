В Омской области инспектор сфотографировал редких птиц из Красной книги

В регионе данные птицы встречаются единично.

Источник: пресс-служба регионального Управления по охране природы

В пресс-службе регионального Управления по охране животного мира поделились серией фотографий, демонстрирующих разнообразие местной фауны. Их сделал инспектор Крутинского района. На снимках можно увидеть и привычных для этих мест животных, и редких представителей дикой природы.

Среди запечатлённых зверей — зайцы, кабаны, косули, лоси, а также турухтаны. Эти кулики средних размеров занесены в Красные книги ряда регионов. В Омской области данные птицы встречаются единично, а потому такой кадр можно считать настоящей удачей.

В ведомстве отметили, что Крутинский район, расположенный в северо-западной части Омской области, славится крупными пресными озёрами Салтаим, Тенис и Ик. Разнообразие природных условий обеспечивает комфортную среду обитания для множества видов животных.