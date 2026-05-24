Поиск Яндекса
Ричмонд
+15°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Квалификационная коллегия судей одобрила кандидатуру нового председателя Александровского суда

Квалификационная коллегия судей (ККС) Пермского края рекомендовала к назначению на должность председателя Александровского городского суда Александру Шлегель. Такое решение было принято на заседании ККС, прошедшем 19 мая.

Квалификационная коллегия судей (ККС) Пермского края рекомендовала к назначению на должность председателя Александровского городского суда Александру Шлегель. Такое решение было принято на заседании ККС, прошедшем 19 мая.

Александра Шлегель в 2004 году окончила Пермский государственный университет, работала секретарем судебного заседания и делопроизводителем в Александровском суде, приставом, помощником и заместителем прокурора Губахи. С 2018 года — помощник судьи Губахинского суда. В августе 2020 года назначена судьей Чайковского городского суда Пермского края.

В настоящее время Александровский суд возглавляет Юлия Елистратова. Ее полномочия истекают в декабре 2026 года.

Указ о назначении на должность председателя суда должен будет подписать президент РФ Владимир Путин. До этого кандидатура нового руководителя суда должна быть согласована комиссией по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей и прекращения их полномочий.