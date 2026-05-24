Квалификационная коллегия судей одобрила кандидатуру нового председателя Александровского суда

Александра Шлегель в 2004 году окончила Пермский государственный университет, работала секретарем судебного заседания и делопроизводителем в Александровском суде, приставом, помощником и заместителем прокурора Губахи. С 2018 года — помощник судьи Губахинского суда. В августе 2020 года назначена судьей Чайковского городского суда Пермского края.