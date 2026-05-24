В Челябинске стартовал новый поток проекта «Воспитание сердцем»

Новый поток образовательного проекта «Воспитание сердцем» стартовал в Челябинске в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Семья», сообщили в администрации города.
Участников ждут интерактивные встречи в формате доверительного диалога с экспертами. Они узнают, как здоровая привязанность становится основой отношений с ребенком и защитой от жизненных рисков, как семейная система и отношения внутри пары влияют на развитие детей. Кроме того, участникам проекта объяснят, как выстроить личные границы, опираясь на доверие.
Чтобы попасть на занятие, нужно зарегистрироваться по ссылке. Узнать подробнее можно в официальной группе проекта в социальной сети «ВКонтакте».
«Стратегии привязанности — это наш эмоциональный “автопилот”, программа, которая встраивается в нас в отношениях с родителями. Она определяет, как мы любим, ссоримся, просим о помощи. Понимание этого — первый шаг к тому, чтобы перестать реагировать на ребенка шаблонно и начать строить осознанные отношения», — отмечает организатор школы Дарья Фадеенкова.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.