В Новосибирской области восстановят более 3,8 гектаров леса в 2026 году

В Новосибирской области начался ежегодный период лесовосстановления. В 2026 году специалисты планируют восстановить лесной фонд на площади более 3846,4 гектара. Из них 882,2 гектара будут засажены искусственно, а 2964,2 гектара — восстановлены естественным путём.
В региональном Министерстве природы отмечают, что приживаемость молодых лесных культур в области составляет не менее 85%. Если по итогам мониторинга этот показатель оказывается ниже, на участке проводят дополнительные высадки, чтобы обеспечить максимальный результат.
Работа по восстановлению лесов ведётся системно и позволяет поддерживать экологический баланс региона.