Кул Шариф в Казани закроют для гостей перед Курбан-байрамом

В Казани мечеть Кул Шариф станет недоступна для туристов в связи с грядущим Курбан-байрамом. Как информирует пресс-служба музея-заповедника «Казанский Кремль», в здании начнут готовиться к торжеству и проведут праздничный намаз.
Ограничения вводятся с 18:00 26 мая и продлятся до 8:00 27 мая. Выставочные залы и другие музейные пространства Кремля в эти дни работают по обычному графику.
Ранее стало известно, что 27 мая в Татарстане объявили выходным днем в честь главного мусульманского праздника. Кроме того, 26 мая сотрудники организаций смогут покинуть рабочие места на час раньше обычного.