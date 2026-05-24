Помощник актера Мэттью Перри сделал неожиданное заявление

Помощник Мэттью Перри в ходе судебного заседания объяснил, что не имел возможности отказать артисту, когда тот настаивал на получении мощных медикаментов. Слова Кеннета Ивамасы, который проходит как обвиняемый по делу о смерти звезды сериала «Друзья», приводит издание Daily Mail.
Следствие полагает, что Ивамаса длительное время обладал доступом к опасным препаратам и систематически снабжал ими своего начальника. В суде он пояснил: он воспринимал Перри как человека с крайне тяжелой судьбой и постоянно испытывал внутренний конфликт между профессиональным долгом и опасением причинить вред.
«Он был моим работодателем на протяжении многих лет. Я видел в нем личность с непростой биографией, метался между обязанностями и боязнью навредить. Однако когда он обращался с просьбой, я не мог сказать “нет” — в его интонациях слышалась такая настойчивость, что сопротивляться оказывалось почти нереально», — заявил Ивамаса.
Прокуратура инкриминирует помощнику непредумышленное убийство. Следователи уверены, что именно эти поставки ухудшили состояние актера и стали фатальными. Адвокаты настаивают: Ивамаса сам оказался под мощным психологическим давлением со стороны знаменитости, которая годами боролась с зависимостью.
Напомним, Мэттью Перри скончался 28 октября 2023 года. Тело 54-летнего актера обнаружили в джакузи в его личном доме.