Волгоград прощается с легендарным тренером по боксу Вячеславом Иноземцевым

«Народный тренер» Вячеслав Иноземцев ушел из жизни в Волгограде.

Источник: Комсомольская правда

Волгоград 24 мая провожает в последний путь Вячеслава Иноземцева — легендарного наставника боксеров, которого спортивное сообщество называло «народным тренером». Церемония прощания проходит в ритуальном комплексе «Память», сообщает сайт volgograd.kp.ru, ссылаясь на телеграм-канал «Ритуальный патруль».

Вячеслав, мастер спорта СССР и двукратный победитель соревнований Российского совета ВДСО «Трудовые резервы», посвятил развитию бокса более 40 лет своей жизни. Его мудрость и уникальная методика обучения помогли волгоградской школе бокса получить признание на международной арене.

Для своих учеников он стал не просто тренером, а настоящим наставником и другом. Его уважали за высокий профессионализм, но еще больше ценили за человеческие качества: открытость, доброту и отзывчивость.

В кругу семьи Вячеслав Иноземцев всегда был любящим мужем, отцом и дедушкой. Он прожил с супругой 44 года, вместе они достойно воспитали сыновей.

Похоронят Вячеслава Иноземцева на Алюминиевском кладбище.