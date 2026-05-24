Поиск Яндекса
Ричмонд
+15°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутске спасли 5-месячную девочку со сложным врождённым пороком сердца

Теперь Иркутская областная детская больница входит в число клиник, способных самостоятельно выполнять эту высокотехнологичную процедуру.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской областной детской больнице провели сложнейшую операцию по коррекции тетрады Фалло — сложного врождённого порока сердца. Жизнь 5 месячной малышки удалось спасти благодаря внедрению инновационной технологии, разработанной в Иране.

Ключевая особенность метода — замена поражённого клапана лёгочной артерии не искусственным протезом, а клапаном из собственной ткани пациентки (ушка правого предсердия). Такой подход даёт важное преимущество: конструкция будет расти вместе с ребёнком, что позволит избежать повторных операций. Помимо замены клапана, хирурги выполнили закрытие дефекта перегородки, иссечение гипертрофированной сердечной мышцы и пластику выводного отдела.

Операцию провели под руководством доктора медицинских наук Ильи Александровича Сойнова, заведующего научно-исследовательски отделением врождённых пороков сердца. В процессе участвовали специалисты Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е. Н. Мешалкина: Илья Алексеевич Велюханов (заведующий детской реанимацией) курировал анестезиологическое и реанимационное пособие, а Роман Анатольевич Калинин (ведущий перфузиолог Центра) отвечал за соответствующие аспекты вмешательства.

Символично, что операция состоялась 19 мая — во Всемирный день детского сердца. Это особенно значимо: ровно 82 года назад в этот день впервые прооперировали ребёнка с тетрадой Фалло.

Сейчас малышка идёт на поправку: её уже экстубировали, и в понедельник девочку планируют перевести из реанимации в обычную палату.

Иркутские хирурги отмечают: методика существует всего 5 лет, и в России её применяют единицы.