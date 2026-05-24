Калининградцам обещают «майский день, именины сердца»

Воскресный прогноз от специалистов группы «Погода и метеоявления в Калининградской области», в целом, оптимистичен.
В течение дня непосредственно в Калининграде, а также на западе области, ожидается +19…+21°С, на востоке региона — до +22…+23°С. На побережье традиционно прохладнее — до +15…+17°С (на Куршской и Балтийской косе до +14…+16°С). Что касается облачности, она будет переменной, обойдется без осадков.
Ну, а вечер будет, как в известном романе — зеленый и холодный. Температура воздуха опустится до +11…+14°С, на закате и того меньше — +9…+11°С. Хорошо хоть, дождь пока не прогнозируется.
