Вечерние концерты теплолюбивых квакш начинаются на юге Приморья

Громкие земноводные перехватывают эстафету у дальневосточных жаб.

Источник: «Земля леопарда»/Дмитрий Беляев

В Уссурийском заповеднике сотрудник отдела науки Дмитрий Беляев встретил дальневосточную жабу. Земноводное покинуло водоем, так как к середине мая у этого вида заканчивается период откладывания икры. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

После того как дальневосточные жабы уходят на сушу, инициативу по размножению перенимают самые теплолюбивые виды. На смену им приходят дальневосточная квакша и дальневосточная жерлянка. По вечерам в заповеднике можно будет услышать концерты квакши, которые продолжатся вплоть до конца июля. При этом жерлянки ведут себя чуть тише.

«К середине мая на юге Приморского края у этих жаб заканчивается икрометание, и они с чувством выполненного долга покидают водоемы, где остаются развиваться икра и головастики», — рассказали в пресс-службе нацпарка «Земля леопарда».

В водоемах продолжает развиваться будущее потомство жаб. Смена сезонов размножения у местных земноводных идет в естественном природном ритме.