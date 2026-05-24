В региональном этапе «Зарницы 2.0» в Тюмени примут участие 510 человек

Региональный этап всероссийского проекта «Зарница 2.0» пройдет в Тюмени с 25 по 27 мая при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети». В нем примут участие 510 детей и подростков, сообщили во Дворце творчества и спорта «Пионер».
Ребята пройдут обучение по семи условно-учетным специальностям: оператор БПЛА, командир, военкор, штурмовик, медик, инженер-сапер и связист. Полученные навыки они смогут применить на практике для решения тактических задач, чтобы принести победу своей команде.
В течение этапа их ждут военизированная эстафета, состязания по условно-учетным специальностям, решение ситуационных задач, силовые и инженерные состязания и многое другое. В финале состоится бой с решением линейных задач, который пройдет 26 мая для возрастной категории 11−13 лет и 27 мая для старших ребят. Лучшие команды регионального этапа игры «Зарница 2.0» получат возможность пройти на окружной этап проекта.
