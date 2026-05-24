В Госдуме обсудят повышение налоговых пошлин для мигрантов

На следующей неделе Госдума рассмотрит законопроекты о повышении налоговых пошлин для мигрантов. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Он сообщил, что планируется обсуждение предложений о повышении государственных пошлин: с 4200 рублей до 50000 рублей при оформлении российского гражданства, с 1920 рублей до 15000 рублей — при оформлении разрешения на временное проживание, а также с 6000 рублей до 30000 рублей — при оформлении вида на жительство.

«Кроме этого, планируется увеличить пошлину за выдачу разрешений на привлечение на работу мигрантов — до 15000 рублей за каждого иностранного специалиста», — написал Володин в мессенджере MAX.

По словам спикера, это поможет навести порядок в сфере миграции и принесет в бюджет дополнительно около 15 миллиардов рублей в год.

Он добавил, что Госдума сейчас изучает десять законопроектов, связанных с миграцией.

До этого сообщалось, что двоих нелегалов выдворят из Омской области после рейда по мигрантам.

