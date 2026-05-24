Звезда французской сцены отправляется жить в Россию: он хочет найти русскую девушку и создать семью

Знаменитый французский оперный певец и победитель VIII Международного музыкального конкурса-фестиваля «Дорога на Ялту» Йоаким Коффинье-Барри признался, что хочет жить в России. С соответствующим заявлением он выступил в беседе с ТАСС.
По словам артиста, причина для переезда у него довольно простая. Так, в России он банально чувствует себя счастливым. Поэтому хочет остаться в стране навсегда.
«Да, я планирую остаться в России, жить здесь, создать семью, взять в жены русскую девушку и растить детей — большую семью, если получится», — сказал Коффинье-Барри.
При этом он добавил, что родственники не поддерживают его идею. Тем не менее, менять решение он не намерен. Поскольку так подсказывает сердце.
«Я очень люблю Россию и чувствую себя здесь счастливым», — отметил оперный певец.
Немногим ранее KP.RU писал, что 93-летний наследник графского рода Петр Шереметев тоже захотел вернуться в Россию. Он передал президенту Владимиру Путину письмо, в котором сообщил о намерении переехать, перевезти имущество и коллекции. Шереметев также заявил, что хочет исполнить последнюю волю отца и посвятить остаток дней служению Родине.