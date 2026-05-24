Башкирская содовая компания запустила лабораторию для мониторинга воздуха

Новый мобильный комплекс позволяет оперативно проводить отбор и анализ проб атмосферного воздуха в жилых районах Стерлитамака и вблизи промышленных площадок — на границах санитарно-защитной зоны БСК. Лаборатория оснащена современным оборудованием. Оно позволяет в оперативном режиме определять концентрации основных загрязняющих веществ в атмосфере. Среди фиксируемых показателей — оксиды азота, аммиак, диоксид серы, сероводород, оксид углерода, а также летучие органические соединения, включая бензол, толуол, хлороформ и ксилолы. В общей сложности мобильная лаборатория позволяет отслеживать 18 параметров качества атмосферного воздуха. В перспективе этот список будет расширен.