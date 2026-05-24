Перистые облака и 21°C: погода в Калининградской области 24 мая

Днём в воскресенье, 24 мая, в Калининградской области облачно, небольшой кратковременный дождь. По данным Гидрометцентра России, температура воздуха составит +21°C. Атмосферное давление — 766 мм, ветер западный, 4 м/с.
Как сообщает Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в воскресенье на побережье ожидается +17°C, в областном центре, Мамоново, Багратионовске, Гвардейске и Полесске температура воздуха составит +21°C, на востоке региона +22°C, на всей территории региона дождя не ожидается.
По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в воскресенье малооблачно. Температура утром будет на уровне +17,1°C, днём прогреется до +20,1°C, вечером опустится до +11,9°C. Влажность составит 84%, давление — 767 мм.
В МЧС Калининградской области отмечают, что опасных и неблагоприятных метеоявлений не ожидается. «На территории Калининградской области: Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер юго-западный, западный 6−11 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13°С, днём +18…+23°С. Видимость 4−7 км», — говорится в ежедневном прогнозе.
В паблике «Погода и метеоявления Калининградской области» сообщают, что в воскресенье днём «в Калининграде и на западе области +19…+21°С, на востоке региона до +22…+23°С, у побережья до +15…+17°С (на Куршской и Балтийской косе до +14…+16°С), переменная облачность (преимущественно верхнего яруса — перистые облака), без осадков».