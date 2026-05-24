На Дону за сутки ликвидировали 11 техногенных пожаров и три ДТП

За минувшие сутки, 23 мая, в Ростовской области пожарно-спасательные расчеты ликвидировали 11 техногенных возгораний и три дорожные аварии, в результате которых погибли два человека и еще двое были спасены, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Источник: Коммерсантъ

Суточная сводка регионального главка МЧС за 23 мая 2025 года пополнилась данными о 11 техногенных пожарах и трех ДТП, которые пришлось разбирать спасателям. Как уточнили в пресс-службе ведомства, на места происшествий выезжали 120 человек личного состава с привлечением 30 единиц спецтехники.

Оперативные бригады не только тушили очаги возгораний, но и отрабатывали аварии на дорогах. В ходе этих операций удалось спасти двух пострадавших, однако, по предварительной информации, двое граждан погибли. Дополнительных подробностей о личности погибших и спасенных пока не приводится.

Помимо техногенных пожаров, сотрудники чрезвычайного ведомства занимались тушением пяти очагов сухой травы. Специалисты напоминают, что с установлением теплой погоды риск ландшафтных пожаров возрастает, и призывают жителей области соблюдать правила пожарной безопасности.

Точные причины возгораний и обстоятельства дорожно-транспортных происшествий устанавливаются. По данным МЧС, за прошедшие сутки все выезды были совершены в штатном режиме, без привлечения резервных сил и авиации.

